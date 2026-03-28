Reinaldo Sánchez y nueva Ley SADP: No cambia mucho, los representantes ya tienen 'palos blancos'

Reinaldo Sánchez, expresidente de la ANFP y actual mandamás de Santiago Wanderers, habló sobre la ya despachada reforma a la ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, con una mirada dividida positiva y negativamente en algunos detalles.

"Definitivamente, no creo que el fútbol chileno vaya a cambiar mucho. La ANFP y la Federación ya estaban separadas y los principales ingresos de los clubes vienen de los derechos televisivos, desde que creamos el CDF", señaló a The Clinic.

"¿Lo demás? Todos saben que hay representantes que manejan el fútbol chileno. Eso es sabido. Van a poner palos blancos. Los representantes que controlan el fútbol chileno ya tienen 'palos blancos'", añadió.

Ahondando en la relación entre ANFP y FFCh, Sánchez aseguró que "siempre fue igual. Yo, cuando estuve en la ANFP, la Federación era un ente aparte. De hecho, la Federación es la que ve FIFA, no es la ANFP".

El dirigente remarcó que los dineros de los campeonatos y La Roja "son diferentes" y que "la única plata que podría malgastar la Federación sería la de los partidos de la selección y los derechos (televisivos)".

Sobre la prohibición a la multipropiedad, expresó: "Eso sí me gusta de la nueva ley, porque no es bueno eso. Eso lo debería haber parado la ANFP antes, porque afecta mucho al fútbol chileno. Los que no van a actuar de acuerdo a la ley, va a ser problema de ellos".

Al apodado "Don Choco" también se le consultó sobre las próximas elecciones en la ANFP: "Ojalá haya alguien bueno, ojalá. Alguien que verdaderamente se preocupe".

"De los que se ha hablado, me gusta más Juan Tagle. ¿Por qué? Porque la Católica es un club bien serio", expuso.

Sánchez también indicó que tiene "malas referencias de algunos dirigentes" y apuntó que Pablo Milad "se ha dedicado más a la Confederación (Conmebol)" que al balompié nacional.

La polémica de Wanderers y la sub 20

El también empresario microbusero aprovechó la citada entrevista para respaldar el comunicado con el que Santiago Wanderers se desmarcó de las acusaciones sobre un presunto cobro al equipo sub 20 para poder conservar las camisetas con las que se conquistó la Copa Libertadores de la categoría.

"Todo lo que se dice es mentira", esgrimió, juntó con señalar que espera subirle el sueldo a todos los sub 20 con contrato profesional y, pese a no tener injerencia, "la idea es que ahora estos jugadores jueguen en el primer equipo, pero va a ser decisión del entrenador. Nosotros no nos podemos meter ahí. Pero voy a tratar de que juegue el máximo de jugadores".

Finalmente, sobre los continuos cuestionamientos a su gestión en el cuadro "caturro", Sánchez señaló que "la vida es así. Está lleno de ese tipo de personas. Tengo 82 años y he visto muchas cosas, buenas y malas".