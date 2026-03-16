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Tópicos: Deportes | Fútbol | Ley SAD

Sifup y la prioridad a Ley SADP: Es el paso que necesitamos para que el fútbol sea algo distinto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Hemos dado un paso agigantado en la transparencia", señalaron desde el gremio de futbolistas.

Sifup y la prioridad a Ley SADP: Es el paso que necesitamos para que el fútbol sea algo distinto
 Sifup (Archivo)
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Luis Marín, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), valoró la suma urgencia dictada por el Gobierno para la última votación al proyecto de reforma a la conocida Ley SADP.

"Hemos dado un paso agigantado en la transparencia y una nueva gobernanza para el fútbol", señaló el exarquero.

"Me logré poner en contacto con la ministra del Deporte y le agradecí la suma urgencia que le dio al proyecto", sumó el dirigente gremial, quien además extendió su gratitud al Gobierno.

"Hoy vamos a poder conocer quiénes son los reales dueños de los clubes, poder tener una mayor transparencia y de una vez por todas separar a la ANFP de la Federación. Es el paso que necesitamos para que el fútbol sea algo distinto", indicó Marín a nombre deol Sifup, uno de los impulsores del proyecto en la discusión pública.

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