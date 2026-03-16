Sifup y la prioridad a Ley SADP: Es el paso que necesitamos para que el fútbol sea algo distinto
"Hemos dado un paso agigantado en la transparencia", señalaron desde el gremio de futbolistas.
"Hemos dado un paso agigantado en la transparencia", señalaron desde el gremio de futbolistas.
Luis Marín, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), valoró la suma urgencia dictada por el Gobierno para la última votación al proyecto de reforma a la conocida Ley SADP.
"Hemos dado un paso agigantado en la transparencia y una nueva gobernanza para el fútbol", señaló el exarquero.
"Me logré poner en contacto con la ministra del Deporte y le agradecí la suma urgencia que le dio al proyecto", sumó el dirigente gremial, quien además extendió su gratitud al Gobierno.
"Hoy vamos a poder conocer quiénes son los reales dueños de los clubes, poder tener una mayor transparencia y de una vez por todas separar a la ANFP de la Federación. Es el paso que necesitamos para que el fútbol sea algo distinto", indicó Marín a nombre deol Sifup, uno de los impulsores del proyecto en la discusión pública.