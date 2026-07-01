Bayern Munich se reforzó con figura marroquí del Mundial 2026

Bayern Munich anunció este miércoles el fichaje del delantero marroquí Ismael Saibari, que se ha convertido en uno de los líderes de su selección en el Mundial de Norteamérica al marcar en las tres primeras jornadas y transformar el quinto y último penal de la tanda que decidió el encuentro de dieciseisavos de final contra Países Bajos.

En un comunicado, el club alemán indicó que el futbolista de 25 años se incorporará a sus filas proveniente de PSV tras el final de la cita planetaria. El atacante fue traspasado por 50 millones de euros según el medio local BILD y firmó hasta 2031 con el conjunto bávaro.

"Desde niño sueñas con firmar por un club como el Bayern. Todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo. El Bayern lucha cada temporada por los títulos más importantes, como la Champions League y yo quiero ganar aquí tantos títulos como sea posible", señaló Saibari en el escrito.

El delantero, que ganó tres títulos consecutivos de la liga neerlandesa con los "granjeros", sostuvo que el estilo de juego del elenco rojo encaja con sus características y en la capital de Baviera puede desarrollar su fútbol.

Prometió además trabajar duro cada día para ayudar al equipo y reveló que el entrenador, Vincent Kompany, desempeñó "un papel muy importante" en su decisión de jugar en Alemania.

El director deportivo de Bayern Munich, Christoph Freund, señaló que el jugador cuenta con experiencia en torneos continentales y "ahora también está demostrando en el Mundial, al máximo nivel, lo valioso que puede ser para un equipo".

Con el conjunto de Eindhoven, para el que disputó 142 partidos oficiales, marcó 42 goles y dio 29 asistencias, conquistó tres títulos de liga, tres Supercopas y dos Copas de los Países Bajos, además, fue elegido "futbolista del año" de la Ereidivise.

Gracias a sus raíces familiares, desde 2023 representa a Marruecos, vigente campeona de la Copa Africana de Naciones, acumulando 34 encuentros internacionales y 12 anotaciones.

En el actual Mundial ha sido decisivo desde el comienzo: marcó en el empate 1-1 frente a Brasil, anotó el gol de la victoria en el 1-0 contra Escocia y volvió a ver puerta en el triunfo 4-2 ante Haití.

Además, en los dieciseisavos de final ante Países Bajos, transformó el penal definitivo en la tanda que metió a su selección en los octavos de final del certamen.