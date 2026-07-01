Gobierno evalúa retener devolución de impuestos a quienes abusaron de las licencias médicas

Ante el escándalo de las licencias médicas, el Gobierno evalúa retener la devolución de impuestos y las indemnizaciones a los trabajadores que percibieron subsidios por incapacidad laboral de forma irregular, con el fin de recuperar los recursos perdidos del Fisco.

Esta iniciativa figura entre la serie de indicaciones que el Ejecutivo prepara ingresar al proyecto de ley que homologa el pago del beneficio entre el sector público y el privado, con el fin de evitar su mal uso.

"Las contralorías médicas tienen pocas facultades para recuperar estos recursos. La Suseso (Superintendencia de Seguridad Social) estima que, si se pudieran recuperar (las platas de) las licencias mal otorgadas durante el 2025 y lo que llevamos del 2026, se obtendrían 56 millones de dólares", dijo la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón.

"En esta Subsecretaría estamos evaluando medidas para recuperar estos recursos de manera más eficaz. Por ejemplo, estamos evaluando la retención en la devolución de impuestos, o imitar lo que se realiza para las pensiones de alimentos, en que se mandata al empleador a retener parte del sueldo o las indemnizaciones por despido para recuperar los recursos mal usados", afirmó.

"Estas medidas están en estudio y evaluación con la intención de recuperar los recursos que son de todos los chilenos", aseveró Cabezón.

Comisión de Salud del Senado: "Todo mecanismo será bienvenido"

El proyecto que homologa el pago de licencias entre el sector público y privado descansa en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, cuyo presidente, el senador PS Juan Luis Castro, valoró los plantemientos del Gobierno.

"No da lo mismo tener una licencia estando enfermo, que tenerla estando sano. No da lo mismo defraudar por miles de millones de pesos al Estado desde el mismo Estado y, por eso, todos los mecanismos que ayuden a recuperar esos dineros o a tener sanciones punitivas serán bienvenidos", expresó.

"Esto pasa necesariamente por nuevas definiciones que signifiquen que no es gratis que alguien haga este tipo de delito de 'cuello y corbata', pasando impunemente y a veces con un sumario que nunca termina, a que definitivamente solo reservemos la licencia médica para los casos que de verdad tratan de personas enfermas y que merecen reposo", señaló el legislador opositor.