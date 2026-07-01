"Enfermedad económica", conceptualiza Kast ante "cifras que prenden más de una alerta"

El Presidente José Antonio Kast habló este miércoles de "enfermedad económica" para conceptualizar el complicado momento que vive Chile, reflejado en las malas cifras de crecimiento y empleo conocidas entre ayer y hoy.

El INE dio cuenta el martes de una tasa de desocupacion de 9,4 por ciento, la más alta en cinco años, y con porcentajes aún más acentuados en desempleo femenino (10,5) y de personas que buscan trabajo por primera vez (24,1 por ciento).

A ello se sumó, hoy, un nuevo Imacec negativo, que confirma que, durante 2026, el crecimiento en Chile sólo ha tenido números rojos, lo que abre paso a una eventual recesión técnica cuando se conozca la información de junio.

En el marco de su vista a Paraguay, el Mandatario hizo eco de estas noticias y admitió que Chile "hoy pasa por un momento complejo en temas de Imacec".

"Hemos conocido recién (esta jornada) cifras que prenden más de una luz de alerta. Y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas, que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir", reflexionó.

Según el Jefe de Estado, en Chile "nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando, nos dimos cuenta tarde de que teníamos una 'enfermedad económica'".

Gobierno realza necesidad de su megarreforma: "Esencial"

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que el dato entregado esta mañana por el Banco Central confirma lo ya señalado anteriormente el Ejecutivo: "Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado".

"El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país", y en esa línea, "el proyecto de Reconstrucción y

Desarrollo Económico es esencial, porque establece las bases para que Chile vuelva a progresar", afirmó.

"No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas", enfatizó el secretario de Estado.