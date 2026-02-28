Harry Kane lideró victoria de Bayern sobre B. Dortmund y alcanzó 50 goles en la temporada

El futbolista inglés Harry Kane lideró la victoria de Bayern Munich por 3-2 ante Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, y alcanzó los 50 goles en la presente temporada.

Bayern comenzó perdiendo 1-0 con la anotación de Nico Schlotterbeck (26'). En el segundo tiempo, Kane lo empató en el minuto 54 y posteriormente dio vuelta el marcador tras convertir un penal (70').

Con esta actuación, el inglés registró 50 goles y cinco asistencias en 42 partidos en esta temporada, sumando club y selección.

Finalmente, Daniel Svensson lo empató para el local (83'), pero Joshua Kimmich marcó el 2-3 definitivo en el minuto 87.

Con este resultado, Bayern se mantiene líder de la Bundesliga con 63 puntos, mientras que Dortmund se encuentra en la segunda posición con 52 unidades.