Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana

Harry Kane lideró victoria de Bayern sobre B. Dortmund y alcanzó 50 goles en la temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del inglés comenzó en desventaja y dio vuelta el partido.

El futbolista inglés Harry Kane lideró la victoria de Bayern Munich por 3-2 ante Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, y alcanzó los 50 goles en la presente temporada.

Bayern comenzó perdiendo 1-0 con la anotación de Nico Schlotterbeck (26'). En el segundo tiempo, Kane lo empató en el minuto 54 y posteriormente dio vuelta el marcador tras convertir un penal (70').

Con esta actuación, el inglés registró 50 goles y cinco asistencias en 42 partidos en esta temporada, sumando club y selección.

Finalmente, Daniel Svensson lo empató para el local (83'), pero Joshua Kimmich marcó el 2-3 definitivo en el minuto 87.

Con este resultado, Bayern se mantiene líder de la Bundesliga con 63 puntos, mientras que Dortmund se encuentra en la segunda posición con 52 unidades.

En portada