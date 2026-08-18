Jamal Musiala volvió a desvanecerse en pleno partido y aclaró qué le pasa

El futbolista alemán Jamal Musiala, volante ofensivo de Bayern Múnich, protagonizó un nuevo momento de tensión al desvanecerse este martes sobre el césped a solo cuatro minutos de haber ingresado en el partido amistoso que su equipo disputaba frente a Heidenheim.

Se trata del segundo episodio similar que sufre en apenas cuatro días, luego de un suceso prácticamente idéntico en el último compromiso ante RB Leipzig. Tras permanecer unos minutos en el suelo siendo atendido, el joven atacante de 23 años logró levantarse y retirarse al túnel de vestuarios por su propio pie.

Pese a que el futbolista se había sometido a diversas pruebas médicas previas que descartaron riesgos mayores —motivo por el cual el técnico Vincent Kompany decidió darle minutos en la segunda mitad—, la reiteración del hecho generó una enorme preocupación entre aficionados y compañeros.

Ante ello, el propio Musiala utilizó su cuenta oficial de Instagram para tranquilizar a la afición, detallar el diagnóstico médico y pedir calma: "Lo más importante primero: ¡estoy bien! Entiendo que muchos de vosotros estéis preocupados. Hoy quiero quitaros esa preocupación y explicarles un poco la situación: se me han detectado episodios de ausencia breves y temporales, pero perfectamente tratables, que se deben a una disfunción neurológica", explicó el internacional alemán.

El futbolista reconoció el impacto visual de las imágenes, pero aseguró que está bajo control: "Sé que a primera vista pueden asustar, pero para mí actualmente forman parte de mi día a día. Estoy en el mejor tratamiento médico posible y soy muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado".

Para despejar cualquier duda sobre su continuidad en las canchas, Musiala remarcó que cuenta con el aval de los especialistas: "Lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. En estrecha coordinación con los especialistas, ha sido mi deseo personal y cuento con la autorización de los neurólogos para seguir dedicándome a lo que más me ayuda: simplemente vivir mi día a día y continuar con mi pasión de jugar al fútbol".

Finalmente, el jugador solicitó respeto y privacidad para manejar este proceso junto a su círculo más íntimo y el equipo médico del Bayern Múnich, mostrándose enfocado en seguir compitiendo al máximo nivel por nuevos títulos.