Marie-Louise Eta dirigió su primer entrenamiento en Unión Berlín

La nueva entrenadora interina de Unión Berlín, Marie-Louise Eta, dirigió este martes su primer entrenamiento del equipo profesional masculino tras el anuncio de este fin de semana de que asumirá las riendas del club berlinés, en reemplazo de Steffen Baumgart.

Eta es la primera mujer que dirige a un equipo de las cinco grandes ligas europeas masculinas, incluida la Bundesliga, después de que en 2023 ya se convirtiese en la primera coentrenadora de la Bundesliga e incluso de la Liga de Campeones.

De acuerdo a lo publicado por el diario Bild, la directora técnica llegó al estadio a las 7.55 hora local para preparar un entrenamiento que comenzó a las 11:00 horas.

Tras el calentamiento, en el que Eta actúo como observadora, se encargó del resto del entrenamiento con el diseño de ejercicios e instrucciones efusivas y constantes hacia los jugadores.

Su primer mensaje al equipo ha sido "más actividad, más comunicación y un juego posicional más rápido".

Su primer partido al mando tendrá lugar el próximo sábado en Berlín ante Wolfsburgo, que se encuentra en el puesto 17 de la Bundesliga, mientras que el Unión ocupa el undécimo lugar.

Ante algunas reacciones sobre la contratación de la entrenadora, el director general de Unión Berlín, Horst Heldt, recalcó que había leído los comentarios sexistas, pero que se negaba a darles voz.

"Me parece absurdo que todavía tengamos que justificar esto en 2026. Para mí esto trata de liderazgo y estamos plenamente convencidos de que Loui (Marie-Louise Eta) está a la altura del reto", concluyó en un mensaje compartido por el club en X.