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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana

Marie-Louise Eta se convirtió en la primera entrenadora en la historia de la Bundesliga

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

La profesional estará a cargo de dirigir a Union Berlin en la recta final de la temporada.

Marie-Louise Eta se convirtió en la primera entrenadora en la historia de la Bundesliga
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Union Berlin dio a conocer este domingo que la nueva entrenadora interina del equipo profesional masculino, en reemplazo de Steffen Baumgart asumió Marie-Louise Eta, quien se convertirá en la primera mujer que entrena a un equipo de la Bundesliga.

La profesional alemana se ocupará de entrenar al club berlinés, a cuyo once juvenil ya adiestraba hasta ahora, al menos durante la fase final de la temporada y en la lucha por mantenerse en la Primera División, tras perder el sábado 3-1 contra el Heidenheim

Eta es la primera mujer en la historia que asume la dirección de un equipo masculino en la Bundesliga, después de que en 2023 ya se convirtiese en la primera co-entregadora de la competición germana e incluso de la Champions League.

Antes de poner fin a su carrear activa como futbolista a los 26 años, y bajo su nombre de soltera de Bagehorn, jugó para el BV Cloppenburg o el Werder Bremen, entre otros. Como parte de la selección nacional Sub 17 ganó el mundial europeo de 2008.

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