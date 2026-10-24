Otro problema para Bayern Munich: Neuer sufrió lesión

Manuel Neuer, arquero y capitán de Bayern Munich, quedó descartado para el encuentro de este domingo 25 de octubre ante Freiburg por la Bundesliga, debido a una lesión en el pie que representa un nuevo inconveniente para el conjunto alemán.

A través de un comunicado oficial, Bayern Munich confirmó que el guardameta de 40 años presenta una irritación persistente en un tendón del pie, motivo por el que descansará y no estará disponible para el compromiso correspondiente a la séptima fecha del campeonato alemán.

Neuer ya sufrió problemas físicos similares durante las últimas semanas, que lo marginaron de los encuentros frente a RB Leipzig y Viking Stavanger. El experimentado portero regresó a la titularidad en el empate 2-2 ante Arsenal por la Liga de Campeones, pero nuevamente presentó molestias y quedó fuera de los entrenamientos del viernes y sábado. Su reemplazante ante Freiburg será Jonas Urbig.

La ausencia del capitán se suma a un complicado escenario para Bayern Munich, que también deberá afrontar el compromiso sin Vincent Kompany, entrenador que sufrió un colapso durante una práctica del equipo filial y permanece hospitalizado. Además, el cuadro bávaro tendrá las bajas de Jamal Musiala, Luis Díaz, Minjae Kim y Joshua Kimmich, mientras el cuerpo técnico encabezado por Aaron Danks asumirá la conducción del plantel.