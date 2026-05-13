Argentina impedirá ingreso de deudores de pensión alimentaria a estadios

El Gobierno argentino restringió el ingreso a estadios de fútbol a personas inscritas en registros de deudores de pensiones alimentarias destinadas a hijos menores de edad, una medida que ya regía en algunas jurisdicciones y que ahora será parte del sistema de control a nivel nacional.

La decisión fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional publicada en el Boletín Oficial, que modificó la normativa del programa Tribuna Segura, encargado de regular restricciones administrativas de concurrencia en espectáculos futbolísticos.

Según el texto oficial, los estadios podrán restringir el ingreso a quienes "se encontraren inscritos en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local". La restricción seguirá vigente mientras se mantenga la situación que le dio origen y se estima que afectará a unas 13.000 personas.

"Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas", expresó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X, donde además agregó: "El que no cumple con sus hijos, afuera".

Hasta ahora, Tribuna Segura permitía impedir el ingreso a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, además de quienes protagonizaran hechos violentos, disturbios o situaciones que pusieran en riesgo la seguridad pública.