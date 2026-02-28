Boca Juniors se fue pifiado de La Bombonera tras nuevo empate

Boca Juniors, con Williams Alarcón como títular, empató 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera por la octava fecha del Torneo de Apertura y el plantel "Xeneize" se fue pifiado tras el termino del encuentro.

El futbolista chileno disputó el encuentro hasta el minuto 53, cuando fue reemplazado por su compañero Kevin Zenon. Mientras que Carlos Palacios sigue alejado de las canchas por su operación a la rodilla.

El conjunto visitante sorprendió y abrió el marcador a través de Luciano Paredes al minuto 15 del encuentro, en los minutos finales de la primera parte, Miguel Angel Merentiel (41') anotó la igualdad para los locales.

Con este resultado, Boca Juniors sumó cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en el Torneo de Apertura de la Liga Profesional Argentina, por lo que suma 9 puntos y se ubica en el noveno lugar.

El siguiente partido de la escuadra de Williams Alarcón será de visita ante Lanús el miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas (00:00 GMT).