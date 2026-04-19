Boca se quedó con el Superclásico ante River en un duelo sin minutos para los chilenos

Boca Juniors se impuso por la cuenta mínima a River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, disputado este domingo ante unos 85.000 espectadores en el Estadio Más Monumental, en el marco de la decimoquinta fecha del torneo trasandino.

El compromiso estuvo marcado por la ausencia de presencia nacional en cancha. Mientras Paulo Díaz vio todo el partido desde el banco de suplentes en el "Millonario", en el elenco "Xeneize" Williams Alarcón no sumó minutos y Carlos Palacios quedó fuera de la citación al continuar recuperándose de su lesión.

La única cifra del encuentro llegó en el epílogo de la primera etapa. A los 45+5', el volante Leandro Paredes cambió por gol un lanzamiento penal, luego de que el VAR confirmara una mano de Lautaro Rivero dentro del área. El campeón del mundo en Catar 2022 no falló desde los 12 pasos y sentenció el triunfo para los dirigidos por Claudio Ubeda.

Con este resultado, Boca Juniors escaló al tercer puesto de la Zona A, dando un paso clave para asegurar su boleto a los octavos de final del certamen.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet —quien sufrió su primera derrota en un Superclásico— se mantiene en el segundo lugar de la Zona B, ya clasificado a la fase final del torneo.