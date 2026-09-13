Brayan Cortés se mantiene como líder en el Clausura con Argentinos Juniors

El portero chileno Bryan Cortés fue titular y jugó los 90 minutos en el empate 1-1 de Argentinos Juniors ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en un resultado que mantiene al cuadro de La Paternal como líder del Grupo B del Torneo Clausura de Argentina.

El arquero nacional vio su valla caer a los 26 minutos cuando Agustín Auzmendi, pero su equipo reaccionó y Gastón Verón logró la paridad a los 74'.

Con este resultado, el equipo de Cortés llegó a los 18 puntos y lidera su zona con dos de ventaja por encima de Sarmiento, que suma 16.

En otro partido de la jornada dominical, Rosario Central, con Vicente Pizarro jugando 89 minutos, venció por 0-1 a Tigre con solitaria anotación de Angel Di María en un resultado que dejó al cuadro canalla en la cuarta posición con 15 unidades.

En Avellaneda, en tanto, Iván Morales hizo su estreno con la camiseta de Independiente al ingresar a los 88' en el empate 1-1 del Rojo ante San Lorenzo en un resultado que dejó a su equipo sexto en el Grupo A.