Bruno Barticciotto debutó en empate de Huracán ante Belgrano

El chileno Bruno Barticciotto debutó este viernes en Huracán, en el empate 1-1 ante Belgrano en Córdoba, en la octava fecha del Torneo de Clausura en Argentina.

Barticciotto fue suplente e ingresó en el minuto 68, reemplazando a otro nacional, el "Colo" Leonardo Gil, cuando el "Globo" estaba perdiendo por la mínima, tras el gol de Nicolás Fernández (61').

Bruno Barti entró encendido, pese a las pifias de los hinchas de Belgrano (rival de Talleres, su exequipo), y terminó celebrando con sus nuevos compañeros, tras el gol del empate, anotado por Jordy Caicedo (84').

Ccon el resultado, Huracán sumó su cuarto partido sin ganar, marcha noveno en el Grupo B del Clausura, con 10 puntos; Belgrano, en cambio, está tercero, con 12 positivos.

En la próxima fecha, Belgrano visitará a Sarmiento y Huracán se medirá con Racing de Avellaneda.