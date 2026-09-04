Falleció Camilo Escalona, pilar histórico del socialismo chileno, a los 71 años

El secretario general del Partido Socialista (PS) y expresidente del Senado, Camilo Escalona Medina, falleció este viernes a los 71 años en la Clínica Indisa, en la comuna de Providencia.

El deceso del histórico dirigente —que había sido diagnosticado con un cáncer de próstata en 2024— ocurrió tras permanecer en coma inducido como parte de un tratamiento médico, y poco después de que el Presidente José Antonio Kast acudiera al centro asistencial para reunirse con la familia del exparlamentario.

La noticia fue confirmada oficialmente a las afueras del recinto por su hija Natalia, quien viajó desde Uruguay para acompañarlo en sus momentos finales.

"Nuestro querido papá, abuelo, esposo, tío, amigo y compañero Camilo Escalona Medina ha fallecido. A pesar de sus fuerzas, de la resiliencia con que enfrentó la enfermedad y de la tenacidad con que vivió hasta el último día, ha dejado este plano con un ejemplo que no podrá ser igualado", expresó.

"Mi papá fue un demócrata irreductible, un socialista de tomo y lomo, un amigo cariñoso, un luchador, un líder justo y un hombre de profundas convicciones. Muchas de las políticas que han buscado hacer de Chile un país más justo llevan su huella y eso será imborrable", afirmó.

Condolencias del PS y velatorio en la sede histórica

En las afueras de la clínica, la directiva del PS —encabezada por su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, y el vicepresidente Arturo Barrios— se reunió con dirigentes de la colectividad.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, dijo que "hoy es un día muy triste para nosotros como Partido Socialista, pero también en particular para generaciones que el compañero Camilo Escalona formó".

"Fue un luchador toda su vida, siempre veló por la justicia social y por las transformaciones que Chile requería. Es una de las figuras del socialismo chileno más relevantes y nos va a hacer mucha falta", manifestó la jefa comunal.

Se informó de manera oficial que el velatorio de Camilo Escalona se llevará a cabo a partir de este sábado en la sede central del Partido Socialista, ubicada en calle París 873, en el centro de Santiago, donde se le rendirán los tributos institucionales.