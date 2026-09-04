Audax Italiano tomó un respiro en la Liga y cortó la racha de Deportes Concepción

Audax Italiano tomó un respiro en la Liga de Primera y cortó la positiva racha de Deportes Concepción, al vencer por 0-1 este viernes en el "Ester Roa", en el inicio de la fecha 22.

El gol de triunfo se gestó en la primera parte, con un golazo de César Pinares. El volante recibió un pase de Diego Coelho y remató de primera desde fuera del área, con la zurda, dejando parado al arquero Nicolás Araya (16').

El "León de Collao" intentó remontar, pero la tarea se complicó en el complemento, tras la expulsión de Fausto Grillo (74'), por una falta que fue revisada en el VAR.

El conjunto itálico llevaba cuatro partidos consecutivos sin ganar, pero con el triunfo en Collao pudo sumar puntos valiosos, quedando en el undécimo puesto con 25, a cuatro de Cobresal, que está penúltimo en la zona de descenso.

Los lilas, por su parte, sufrieron su primera derrota en la segunda rueda, y vieron frenada su racha de siete partidos sin perder en el torneo nacional.

Los dirigidos por Fernando Díaz quedaron estancados en el octavo lugar, con 30 puntos, sin poder meter presión en la pelea por clasificar a Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Deportes Concepción tendrá un duro desafío, ya que visitará al líder Colo Colo en el Monumental; y Audax Italiano volverá a La Florida, para recibir a O'Higgins.