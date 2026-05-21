Bruno Barticciotto explicó polémica celebración de su cumpleaños que generó incomodidad en Argentina

El delantero chileno Bruno Barticciotto entregó su versión tras la polémica generada en Argentina por la celebración de su cumpleaños, realizada en la previa del clásico que Talleres perdió 1-0 ante Belgrano por los octavos del torneo trasandino.

La situación aumentó la molestia de los hinchas luego de que su compañero Diego Valoyes diera positivo en un control de alcoholemia tras retirarse de la reunión. Según trascendió, el examen arrojó 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre durante la madrugada del jueves anterior al partido.

Barticciotto habló después de la derrota 3-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina y asumió parte de la responsabilidad por lo ocurrido: "Me siento un poco responsable. Es mi cumpleaños, vino mi familia, la pasé como el orto todo el semestre y estoy aclarando esto. Fue a tres días del partido, contraté hasta una empresa para que me haga el asado", señaló.

El atacante nacional agregó que la actividad tuvo un carácter familiar y rechazó que se tratara de un desorden mayor. "Fueron con parejas, con los hijos. Éramos 30 personas comiendo, hice un asado. Me cantaron antes de las 12, imagínate lo responsable que fue el equipo", sostuvo.

Sobre la salida de Valoyes, Barticciotto explicó que algunos futbolistas se quedaron ayudándolo después de la reunión. "Después se quedaron algunos jugadores ayudándome y por eso Valoyes, que es muy amigo mío, se fue un poco más tarde. Es un problema que condujo, pero no fue un escándalo. No hice una fiesta", cerró.