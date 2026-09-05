Bruno Barticciotto lamentó su salida de Talleres: "Para mí fue doloroso"

El delantero chileno Bruno Barticciotto se refirió a su salida de Talleres de Córdoba y reconoció que le dolió la forma en que terminó su etapa en el conjunto argentino, que decidió enviarlo a préstamo a Huracán hasta fines de 2026.

Luego de debutar con la camiseta del "Globo" en el empate ante Belgrano, el atacante nacional recordó el contraste entre su buen rendimiento durante 2024 y el complicado primer semestre que vivió este año, período en el que las lesiones le impidieron tener continuidad.

"Pasé de que me quieran mucho por el 2024 que tuve, y me fui por una cosa que ni siquiera fue lo que dicen. La gente tampoco quería que siga. Me quedo con ese dolor porque no fue algo futbolístico, sino porque no podía demostrar, estaba lesionado", señaló Barticciotto en zona mixta.

El formado en Universidad Católica también lamentó las críticas que recibió durante sus últimos meses en Talleres: "Terminé siendo el que no pudo jugar y que más puteaban, pero yo lo intenté, hice todo lo posible para recuperarme rápido cuando me volví a lesionar. No se dio y después la gente se la agarró conmigo por el tema de mi cumpleaños y no fue así", afirmó.

"Para mí fue doloroso salir, y salir de esta forma, pero le agradezco a los hinchas, al club y dirigentes que se han portado bien conmigo durante el año", añadió.

Respecto de una eventual vuelta a Talleres una vez que finalice su préstamo con Huracán el próximo 31 de diciembre, Barticciotto evitó proyectarse y aseguró que su prioridad es recuperar continuidad y volver a disfrutar dentro de la cancha.

"Talleres es uno de los clubes top de Argentina, pero voy día a día. No disfruté nada en el año, así que quiero disfrutar este partido, poder jugar todo lo posible y que pase lo que pase", cerró.