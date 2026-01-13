Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Bruno Cabrera se convirtió en nuevo jugador de Newell's Old Boys

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa dejó al campeón Coquimbo Unido tras su gran temporada en 2025.

Newell's Old Boys anunció este martes al argentino Bruno Cabrera, exdefensa del campeón Coquimbo Unido, como nuevo refuerzo para la temporada 2026.

Cabrera, de 28 años, llegó al cuadro rosarino después de tres años en Coquimbo, en donde integró el histórico plantel que se coronó por primera vez campeón del fútbol chileno en 2025.

El año pasado, disputó 28 partidos en la Liga de Primera de Chile, en una temporada donde el cuadro pirata sólo perdió un encuentro.

Para Cabrera, Newell's será su primera experiencia en la primera división del fútbol argentino, tras sus pasos por Círculo Deportivo (2019-20) y Barracas Central (2020-21).

Además, Cabrera será compañero del arquero chileno Gabriel Arias, quien dejó Racing para firmar en el cuadro de Rosario.

