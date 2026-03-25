Di María y su esposa quedaron en el centro de la polémica tras exponer el número de un periodista

Angel Di María y Jorgelina Cardoso protagonizaron un fuerte cruce con el periodista Gonzalo Sotelo, luego de que el comunicador difundió en redes sociales un rumor sobre un supuesto episodio ocurrido en el barrio privado donde vive la familia del jugador de Rosario Central.

El conflicto se originó después de que el comunicador dio a conocer un rumor sobre un supuesto escándalo protagonizado por Cardoso en Funes Hill, donde reside la familia de Di María. Según esa versión, la esposa del futbolista supuestamente reaccionó con gritos, recriminaciones y llanto tras revisar una lista de invitados en la que aparecían nombres de modelos, un episodio que no fue respaldado con pruebas y que luego fue desmentido con dureza por la pareja.

La respuesta del campeón del mundo no tardó en llegar. A través de Instagram, Di María salió a defender a su esposa y a su entorno con un mensaje directo: "Te voy a dar un poco de fama, salame. Qué manera de inventar cosas. De querer ensuciar por ensuciar a la gente". Luego agregó otra advertencia: "Si siguen ensuciando mi nombre y el de mi familia voy a ir a los juzgados".

La polémica escaló todavía más con la reacción de Jorgelina Cardoso, quien también contestó con dureza y difundió el número personal del periodista en sus redes. "¿Quieres fama, tontito? Te metiste en la boca del lobo", escribió, en medio de una serie de mensajes con los que cuestionó al comunicador por haber replicado la versión sobre ella.

Tras la exposición de sus datos personales, Sotelo denunció públicamente la situación y aseguró que comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes en su teléfono. En ese contexto, advirtió en Instagram: "Si me pasa algo, hago responsable a la que filtró mi número".