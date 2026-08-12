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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Diego Valdés estará diez días fuera de las canchas por lesión en Vélez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mediocampista chileno venía de ser figura y marcar ante Boca, pero una molestia lo obligó a dejar el partido y se perderá el próximo compromiso del cuadro de Liniers.

Diego Valdés estará diez días fuera de las canchas por lesión en Vélez
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El mediocampista chileno Diego Valdés sufrió una lesión que lo mantendrá aproximadamente 10 días fuera de las canchas, justo después de convertirse en una de las figuras de Vélez Sarsfield durante el encuentro frente a Boca Juniors.

Según informó Vélez Late, los estudios realizados al seleccionado chileno determinaron un período de recuperación de 10 días.

Valdés había marcado ante Boca y no regresó al terreno de juego para disputar el segundo tiempo debido a una molestia física.

El problema dejará al volante fuera del partido que Vélez disputará frente a Defensa y Justicia, mientras el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto apunta a recuperarlo para la posterior visita a River Plate.

Valdés estuvo entre las opciones de refuerzo para Colo Colo de cara a este segundo semestre.

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