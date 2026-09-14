DT de Independiente valoró debut de Iván Morales: "Entró bien por el poco tiempo que está"

Jadson Viera, técnico de Independiente, valoró el debut de Iván Morales en el Rojo, en el empate 1-1 ante San Lorenzo en el Clausura de Argentina, señalando que "entró bien", pese al poco tiempo que lleva en el equipo.

"Entró bien por el poco tiempo que está. Eso nos deja contentos (...) Los que entraron lo hicieron bien. Los partidos se van a destrabar con los recambios", comentó Viera.

Además, el entrenador respaldó el fichaje de Morales, cuestionado por su rendimiento en Argentinos Juniors.

"De Iván, cuando a veces estás buscando, no es fácil encontrar justo un jugador que quiera venir. Que su club lo deje salir. Estaba la posibilidad dentro de otras. Opté por él porque nos puede dar partidos de extremo", argumentó el DT.

"La idea es tener un jugador más para tener un plantel más competitivo, sobre todo en la semana", añadió.

El próximo partido de Independiente será el sábado 19 de septiembre, ante Unión de Santa Fe, a las 16:45 horas (19:45 GMT).