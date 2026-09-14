"Cobros fantasma": SEC formuló cargos a Enel por medidores que avanzaban sin consumo

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Enel Distribución Chile por eventuales incumplimientos a la normativa eléctrica relacionados con medidores que continuaban registrando energía pese a que no existía consumo en las viviendas.

La anomalía corresponde a equipos de la marca Nansen, modelo N12U01, y podría afectar a más de 56.000 clientes de la zona de concesión de la distribuidora.

La investigación comenzó tras denuncias por cobros excesivos presentadas por familias de viviendas sociales de Pudahuel. Durante una fiscalización realizada en los condominios Las Golondrinas y El Laurel, la SEC comprobó que los medidores continuaban avanzando y registrando energía, aunque las cargas eléctricas de los inmuebles estaban completamente desconectadas.

El organismo también detectó que, después de conocerse la anomalía, brigadas de la empresa modificaron la conexión del conductor neutro de algunos medidores, utilizando una configuración distinta de la especificada por el fabricante en su manual.

Según la SEC, esta intervención se realizó pese a que había instruido a Enel presentar y ejecutar un plan para reemplazar los equipos que presentaban anomalías.

Por estos antecedentes, el organismo fiscalizador formuló cargos contra la empresa, debido a que habría incumplido su obligación de garantizar que los consumos fueran correctamente medidos y facturados.

La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, afirmó que "las familias tienen derecho a recibir una facturación basada en consumos reales y correctamente medidos".

"No es aceptable que un equipo continúe registrando energía cuando no existe consumo en la vivienda, porque ello puede traducirse directamente en cobros que no corresponden", enfatizó.

Suspensión de facturaciones y cortes de suministro

Como medida cautelar, la SEC instruyó a Enel suspender la facturación de todos los clientes cuyos puntos de consumo estén asociados a medidores con las anomalías descritas.

La medida deberá mantenerse hasta que los aparatos sean reemplazados por equipos que registren correctamente el consumo y que el cambio sea informado y verificado por la Superintendencia.

Asimismo, la distribuidora deberá abstenerse de cortar el suministro por boletas o facturas impagas a los clientes involucrados mientras continúe el procedimiento administrativo. Si alguno de ellos ya sufrió una interrupción por esta causa, la empresa deberá reponer inmediatamente el servicio.

Enel tiene 15 días para presentar sus descargos

Con la formulación de cargos comenzó un procedimiento sancionatorio en el que Enel tendrá 15 días hábiles, contados desde su notificación, para presentar sus descargos. Posteriormente, la SEC determinará las responsabilidades y eventuales sanciones.

En paralelo, el organismo requirió a las entidades que participaron en la certificación y verificación de los medidores la entrega de los antecedentes técnicos, certificados de aprobación, informes y registros de ensayos y verificaciones de exactitud, con el objetivo de revisar la trazabilidad completa de esos procesos.

De manera preventiva, la SEC también prohibió temporalmente la comercialización de los medidores Nansen modelo N12U01 correspondientes a las partidas investigadas y ordenó retirarlos del comercio mientras se desarrolla la indagatoria.