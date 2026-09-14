Corte revisa desafuero del senador Miguel Ángel Calisto

Este lunes se llevó a cabo en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt la audiencia para discutir la solicitud del Ministerio Público de desaforar al senador Miguel Ángel Calisto (ex DC, ex Demócratas, hoy independiente, elegido en 2025 en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social dentro del pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas).

La indagatoria que desarrolló la Fiscalía Local de Coyhaique apunta a que, entre 2018 y 2022, el legislador se concertó con su exjefe de campaña Roland Cárcamo y la esposa de éste, Carla Graf, para defraudar al Fisco mediante falsas asesorías parlamentarias, lo que habría generado un perjuicio cercano a los 105 millones de pesos.

Según consignó La Tercera, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, detalló durante la exposición que la educadora diferencial recibió pagos que fluctuaron entre los 1,1 y 3,1 millones de pesos incluso durante los cerca de dos años que estuvo con licencia por embarazo y posnatal.

Asimismo, el persecutor citó un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que indica que "todos los dineros recibidos por Carla Graf fueron transferidos al diputado Calisto y a personas cercanas al Partido Demócrata Cristiano".

En esa línea, Campos recalcó que las imputaciones contra los involucrados "son delitos reiterados que afectaron el correcto desempeño de la función pública, porque precisamente este funcionario público (Calisto) malogró los principios de objetividad, integridad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública con este perjuicio millonario".

Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y de la defensa del parlamentario, la Corte de Apelaciones tiene un plazo de hasta un mes para emitir su fallo escrito o resolución definitiva sobre la inmunidad del senador.