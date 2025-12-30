Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Equipo argentino encaminó la contratación de Gabriel Arias

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Newell's Old Boys es la principal opción que maneja el portero para continuar su carrera.

Equipo argentino encaminó la contratación de Gabriel Arias
 Photosport
A pesar de sonar como opción en diferentes equipos del fútbol chileno, todo indica que el portero nacional Gabriel Arias continuará su carrera en Argentina.

Luego de terminar su etapa en Racing después de siete temporadas, Newell's Old Boys encaminó la contratación del arquero de 38 años.

Asimismo, según indicaron en TyC Sports, el elenco "leproso" le propuso un año de contrato al exseleccinado de La Roja.

De este modo, se comienza a descartar la llegada de Arias al fútbol chileno, luego de un supuesto interés de Unión La Calera, Colo Colo y Universidad de Chile.

