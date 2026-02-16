Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

"Es un motorcito": Delantero de Rosario Central destacó la adaptación de Vicente Pizarro

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El atacante argentino Enzo Copetti destacó la rápida adaptación y el despliegue físico del volante chileno tras la victoria del cuadro "canalla" ante Barracas Central.
El delantero argentino de Rosario Central Enzo Copetti no escatimó en elogios para su compañero, el volante chileno Vicente Pizarro, quien se consolidó rápidamente como una pieza fundamental en el esquema del elenco "canalla" en su primera experiencia en el extranjero.

Tras la sólida victoria por 2-0 frente a Barracas Central, el atacante trasandino valoró el aporte del exjugador de Colo Colo en la zona media. "Es una máquina, un motorcito. Sabíamos que venía de un buen club, se notaba. Lo vi en la copa, sabía quién era", aseguró Copetti en conversación con la señal oficial.

El ariete, autor de uno de los goles del triunfo, destacó la dupla que el nacional formó en el eje del campo. "Se adaptó rápido al grupo, con Franco Ibarra son pilares en el medio y nos dan el respiro que necesitamos", añadió, reconociendo la importancia táctica del "Vicho" para el equilibrio del equipo.

Por su parte, Pizarro devolvió la gentileza y valoró el sacrificio de los artilleros del equipo. "Los delanteros hacen un esfuerzo muy grande, Alejo Véliz y él corren y presionan todo el partido. Se lo merece", comentó el mediocampista, quien vive un presente estelar en Argentina.

