Final feliz para "Coco": El cachorro que invadió la cancha de Rosario Central se reencontró con su familia

Una tarde de fútbol en el Gigante de Arroyito tuvo un protagonista inesperado que no figuraba en ninguna planilla oficial. Se trata de "Coco", un cachorro de aproximadamente siete meses que se volvió viral tras invadir el campo de juego durante el encuentro entre Rosario Central y Tigre, por la Copa de la Liga.

Lo que para los espectadores fue un momento de color y ternura, para su familia fue el desenlace de una búsqueda desesperada que había comenzado minutos antes en las inmediaciones del recinto deportivo.

Priscila, una de sus dueñas, relató que habían salido a pasear por la zona del parque cuando, en un descuido, el perro se les perdió de vista. La angustia se apoderó del grupo hasta que la tecnología intervino de manera providencial.

Según explicó la joven, mientras lo buscaban por los alrededores, una amiga entró a Instagram y se topó con las imágenes del "perro intruso" que ya circulaban por todos lados. Al ver la publicación del medio local Rosario3, Priscila no tuvo dudas: ese era efectivamente "Coco".

El destino del cachorro tras su breve incursión futbolística estuvo marcado por la solidaridad. Camila, una joven que se encontraba en la zona, decidió rescatarlo tras verlo deambular después de salir de la cancha y lo llevó a su casa para protegerlo del intenso movimiento vehicular.

"Pasaba por el semáforo y vi a unos nenes jugando con el perro, me di cuenta de que tenía dueño y me lo llevé para buscar a su familia", contó la mujer que lo puso a resguardo.

A través de los comentarios en las publicaciones y la rápida difusión digital, Camila pudo comunicarse con las dueñas. Finalmente, el pequeño revoltoso pudo volver a su hogar, dejando atrás una anécdota que unió la pasión por el fútbol con la solidaridad de los usuarios en redes. "Estaba aturdido, pero pudo dormir toda la noche", detallaron sus cuidadoras.

Pese a la alegría del reencuentro, Priscila no quiso dejar pasar la oportunidad para enviar un mensaje a los hinchas: "Quisiera disculparme con la gente por hacer demorar el partido", concluyó.