Giro en Boca Juniors: Aseguran que Rodolfo Arruabarrena busca "recuperar" a Carlos Palacios

El panorama de Carlos Palacios en Boca Juniors parece haber dado un vuelco importante. Tras un primer semestre marcado por la inactividad debido a una operación en su rodilla derecha, el atacante chileno pasó de estar prácticamente descartado a recibir una nueva oportunidad en el cuadro "xeneize".

Hasta hace pocos días, la salida del exjugador de Colo Colo y Unión Española parecía inminente. De hecho, diversos reportes en Argentina apuntaban a que el nuevo director técnico del club, Rodolfo Arruabarrena, no contemplaba al delantero nacional en la planificación para la segunda parte de la temporada 2026.

Sin embargo, la situación cambió durante los trabajos de intertemporada. Según informó el periodista trasandino Tati Civiello, el estratega, quien vive su segundo ciclo en la banca del club de La Boca, modificó su postura respecto al futbolista nacional.

"Arruabarrena busca recuperar a Carlos Palacios, quien por primera vez en seis meses está entrenando a la par del grupo e intensamente", reveló el comunicador a través de su canal de Kick.