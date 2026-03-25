Gustavo Alvarez debutó en San Lorenzo con un empate frente a Deportivo Riestra
El equipo del exU. de Chile se enredó ante el penúltimo de su grupo en el torneo trasandino.
El equipo del exU. de Chile se enredó ante el penúltimo de su grupo en el torneo trasandino.
El exentrenador de Universidad de Chile Gustavo Alvarez sumó un punto en su estreno al mando de San Lorenzo, tras firmar un 1-1 con Deportivo Riestra como visitante, en la fecha 12 del Apertura argentino.
Riestra abrió la cuenta al minuto 31 con anotación de Antony Alonso, pero el "Ciclón" puso la igualdad a los 78' gracias a Alexis Cuello.
El estilo de juego de Alvarez se reflejó en la amplia posesión del balón, que llegó al 65 por ciento, aunque el partido apenas tuvo remates de gol; en ambos arcos.
Con este resultado, San Lorenzo llegó a 14 puntos, fuera de la zona de postemporada en el Grupo A por una diferencia de gol que favorece a Independiente de Avellaneda.