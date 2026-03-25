Gustavo Alvarez debutó en San Lorenzo con un empate frente a Deportivo Riestra

El exentrenador de Universidad de Chile Gustavo Alvarez sumó un punto en su estreno al mando de San Lorenzo, tras firmar un 1-1 con Deportivo Riestra como visitante, en la fecha 12 del Apertura argentino.

Riestra abrió la cuenta al minuto 31 con anotación de Antony Alonso, pero el "Ciclón" puso la igualdad a los 78' gracias a Alexis Cuello.

El estilo de juego de Alvarez se reflejó en la amplia posesión del balón, que llegó al 65 por ciento, aunque el partido apenas tuvo remates de gol; en ambos arcos.

Con este resultado, San Lorenzo llegó a 14 puntos, fuera de la zona de postemporada en el Grupo A por una diferencia de gol que favorece a Independiente de Avellaneda.