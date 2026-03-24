Gustavo Alvarez: Guardo un gran recuerdo de U. de Chile, de sus hinchas y jugadores

El entrenador argentino Gustavo Alvarez fue presentado este martes como técnico de San Lorenzo de Almagro y en la ocasión dejó un recuerdo para su exclub, Universidad de Chile.

En conferencia de prensa el DT recibió una consulta sobre una supuesta cláusula de su último contrato con los azules y señaló: "Son temas contractuales y legales que prefiero guardar en la intimidad".

"Hoy estoy a 24 horas de un partido muy importante, el primer paso, mi primera imagen en el club. Guardo un gran recuerdo de Universidad de Chile, de sus hinchas y jugadores, pero temas contractuales prefiero evitarlos", indicó.

En lo que se refiere a su nuevo paso en el cuadro de Boedo, sostuvo que "me toma en un buen momento, con la madurez necesaria para enfrentar semejante desafío".

"En un proceso, cada peldaño que se recorre tiene que ser un triunfo, no hay tiempo en el fútbol para decir que en tantos partidos o meses se va a ver la idea del entrenador. Se tiene que notar el sello desde el primer día de trabajo", explicó.

En esa línea, manifestó que "el desafío es que el hincha se sienta identificado con la forma de jugar del equipo".