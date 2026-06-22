Gustavo Alvarez renunció a San Lorenzo a horas de la pretemporada
El exentrenador de Universidad de Chile dejó el cargo tras un breve ciclo en el equipo argentino.
El exentrenador de Universidad de Chile dejó el cargo tras un breve ciclo en el equipo argentino.
Gustavo Alvarez presentó su renuncia como técnico de San Lorenzo a pocas horas del inicio de la pretemporada, en una decisión que sorprendió al cuadro argentino de cara al segundo semestre, según publicó Infobae.
El entrenador de 53 años había llegado a la banca del elenco de Boedo a fines de marzo, proveniente de Universidad de Chile, para reemplazar a Damián Ayude. Su ciclo duró apenas 13 partidos, con un registro de tres victorias, siete empates y tres derrotas.
Entre sus resultados más destacados estuvo el triunfo 5-0 sobre Deportivo Rincón, por los 32avos de final de la Copa Argentina, resultado que permitió a San Lorenzo avanzar a los 16avos, instancia en la que enfrentará a Deportivo Riestra.
En el Torneo Apertura, San Lorenzo terminó séptimo en la Zona A con 22 puntos y fue eliminado por River Plate en octavos de final, tras caer en definición a penales en el Estadio Monumental.
El golpe más duro de su gestión estuvo en la Copa Sudamericana, donde San Lorenzo quedó fuera en la fase de grupos luego de perder 1-0 ante Recoleta FC en el Nuevo Gasómetro. De momento, los entrenamientos quedaron bajo las órdenes de Walter Perazzo, actual coordinador de fútbol del club.