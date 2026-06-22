Gustavo Alvarez renunció a San Lorenzo a horas de la pretemporada

Gustavo Alvarez presentó su renuncia como técnico de San Lorenzo a pocas horas del inicio de la pretemporada, en una decisión que sorprendió al cuadro argentino de cara al segundo semestre, según publicó Infobae.

El entrenador de 53 años había llegado a la banca del elenco de Boedo a fines de marzo, proveniente de Universidad de Chile, para reemplazar a Damián Ayude. Su ciclo duró apenas 13 partidos, con un registro de tres victorias, siete empates y tres derrotas.

Entre sus resultados más destacados estuvo el triunfo 5-0 sobre Deportivo Rincón, por los 32avos de final de la Copa Argentina, resultado que permitió a San Lorenzo avanzar a los 16avos, instancia en la que enfrentará a Deportivo Riestra.

En el Torneo Apertura, San Lorenzo terminó séptimo en la Zona A con 22 puntos y fue eliminado por River Plate en octavos de final, tras caer en definición a penales en el Estadio Monumental.

El golpe más duro de su gestión estuvo en la Copa Sudamericana, donde San Lorenzo quedó fuera en la fase de grupos luego de perder 1-0 ante Recoleta FC en el Nuevo Gasómetro. De momento, los entrenamientos quedaron bajo las órdenes de Walter Perazzo, actual coordinador de fútbol del club.