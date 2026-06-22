Kast encabezó su quinto consejo de gabinete: "Son ya 100 días bastantes intensos"

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes su quinto consejo de Gabinete en el Palacio de La Moneda, cuyo foco estuvo centrado en el empleo, la reactivación económica y los temas de contingencia relacionados con la llegada de la temporada invernal.

Al inicio de su intervención, el Mandatario entregó un balance de los primeros meses de su Administración y sostuvo que "son ya 100 días, 100 días como todos sabemos bastante intensos, con bastantes actividades en cada una de las carteras. Agradecerle a cada uno por el trabajo realizado".

"Los avances en cada una de las áreas están más que claros, los medios han ido mostrando en cada una de las áreas lo que se ha logrado en salud, en seguridad, en inversión, cómo las relaciones internacionales van avanzando", agregó.

"El invierno genera una baja en la contratación"

En la instancia, el jefe de Estado manifestó su preocupación por el impacto del factor climático en el mercado laboral: "Todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades, y por eso le hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el Plan de Empleo de Invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar", puntualizó.

"También (nos preocupa) el tema económico; las inversiones están anunciadas, pero ya ahora lo que tiene que venir es que esas inversiones se concreten. Y lo que también nos preocupa mucho es el tema del Plan Invierno, de cómo enfrentar posibles eventos climáticos relevantes", complementó.

Para implementar el Plan de Empleo de Invierno, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una nueva mesa laboral encabezada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

"El mercado está percibiendo la certeza jurídica que estamos instalando, de una agilización de procesos. Sin duda la ministra Francisca Toledo (Medio Ambiente) ha hecho un tremendo trabajo y una resolución de problemas. Hay 50 proyectos adicionales a estos que se resolvieron en el Comité de Ministros", afirmó el secretario de Estado.

El Presidente Kast también abordó el alza de un 4,9% en las cuentas de la luz, que entrará en vigencia en julio.

En ese sentido, se esperan novedades por parte de la ministra de Energía, Ximena Rincón, luego de un punto de prensa que ofrecerá el biministro Claudio Alvarado al finalizar la jornada.

AC contra Grau y megarreforma

Tras el consejo, la actividad en La Moneda continuará con un comité político ampliado -en el Salón Democracia- para abordar las tensiones oficialistas por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Posteriormente, el biministro Alvarado recibirá a la bancada de senadores del PS para discutir la megarreforma impulsada por el Gobierno; mientras que el Presidente Kast sostendrá una reunión con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el Defensor de la Niñez por la situación de los niños haitianos.