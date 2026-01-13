Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago24.7°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Independiente recibió millonaria oferta desde Italia por Felipe Loyola

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador no estará en el amistoso ante Everton este martes.

Independiente recibió millonaria oferta desde Italia por Felipe Loyola
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El club argentino Independiente de Avellaneda recibió una millonaria oferta del club Pisa de Italia por el volante chileno Felipe Loyola.

Según informó TyC Sports, Pisa presentó una oferta por seis millones de euros por el 70 por ciento del pases del chileno.

De acuerdo al citado medio, esta cifra se acerca a lo que pretende conseguir la dirigencia del Rojo, por lo que está muy cerca de ser aceptada la propuesta.

Independiente solo posee el 50 por ciento del pase de Loyola, ya que la otra mitad le pertenece a Huachipato, por lo que el cuadro acerero se verá beneficiado con esta operación.

Debido a esta inminente salida y evitar contratiempos, Loyola no jugará el amistoso contra Everton este martes, a las 21:00 horas, en la Serie Rio de La Plata.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada