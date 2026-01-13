Independiente recibió millonaria oferta desde Italia por Felipe Loyola

El club argentino Independiente de Avellaneda recibió una millonaria oferta del club Pisa de Italia por el volante chileno Felipe Loyola.

Según informó TyC Sports, Pisa presentó una oferta por seis millones de euros por el 70 por ciento del pases del chileno.

De acuerdo al citado medio, esta cifra se acerca a lo que pretende conseguir la dirigencia del Rojo, por lo que está muy cerca de ser aceptada la propuesta.

Independiente solo posee el 50 por ciento del pase de Loyola, ya que la otra mitad le pertenece a Huachipato, por lo que el cuadro acerero se verá beneficiado con esta operación.

Debido a esta inminente salida y evitar contratiempos, Loyola no jugará el amistoso contra Everton este martes, a las 21:00 horas, en la Serie Rio de La Plata.