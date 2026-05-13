Iván Morales y la clasificación de Argentinos a semifinales: "Como locales nos hacemos sentir"

El delantero chileno de Argentinos Juniors, Iván Morales, expresó su satisfacción tras la victoria por 1-0 ante Huracán, resultado que le permitió al equipo asegurar su paso a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Argentina.

El atacante nacional destacó la importancia del apoyo de la hinchada y el funcionamiento colectivo del plantel.

"La localía pesa y en esta cancha creo que nos hacemos sentir. Se nos ha dado bien", comentó el exjugador de Colo Colo tras el compromiso.

El jugador nacional valoró el rendimiento del equipo en esta fase decisiva: "Estamos contentos por el resultado y de poder haber clasificado a la semifinal. Creo que se nos dio bien, el grupo está respondiendo", dijo.

Finalmente, el delantero ya proyectó el próximo compromiso, haciendo un llamado a los hinchas para mantener el empuje: "Para el sábado, espero que la gente nos vuelva a acompañar y que el ambiente esté lindo como hoy", sentenció de cara al duelo ante Belgrano de Córdoba.