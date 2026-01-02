Javier Correa asomó como refuerzo de Estudiantes de La Plata

El delantero de Colo Colo Javier Correa asomó como refuerzo del equipo argentino Estudiantes de La Plata. El atacante mantiene contrato vigente hasta 2027, pero según medios trasandinos está en búsqueda de su salida del conjunto albo.

Tras los rumores sobre un supuesto interés de River Plate, ahora es su ex club quien estaría interesado en fichar al jugador. Así lo anunció el periodista trasandino Agustín Zabaleta, quien confirmó que Estudiantes de La Plata inició contactos por el futbolista.

Correa mantiene contrato vigente, pero Zabaleta comentó que el atacante estaría en búsqueda de su salida en Colo Colo, equipo que a mediados del año pasado pagó una alta suma de dinero al “pincharrata” para poder ficharlo.

Con el paso de los días crecen las dudas en torno al futuro de Javier Correa, quien ha convertido 22 goles y registrado cuatro asistencias en 51 partidos con Colo Colo.