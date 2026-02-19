Justicia argentina citó a declarar a Claudio "Chiqui" Tapia y prohibió su salida del país

La Justicia argentina citó este jueves a brindar declaración indagatoria al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, imputado en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos, y prohibió su salida del país.

La decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante alcanza también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; así como a su director general, Gustavo Roberto Lorenzo; al secretario general, Cristian Ariel Malaspina; y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez.

La causa investiga una supuesta maniobra por más de 19.300 millones de pesos argentinos (13,8 millones de dólares) vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social y a raíz de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa.

En la resolución, a la que accedió EFE, el magistrado advirtió sobre "la gravedad de los hechos investigados" y la "severidad de la pena en expectativa", por lo que, a menos de cuatro meses del inicio del Mundial 2026, prohibió la salida del país de los imputados el pasado 26 de diciembre.

Tapia fue llamado a declarar el próximo 5 de marzo, mientras Toviggino y Lorenzo deberán presentarse al día siguiente. El resto de los imputados declararán el 9 de marzo.

ARCA presentó el pasado 22 de enero otra denuncia por movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra dirigida a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.

Además, el pasado 30 de diciembre, la Justicia argentina ordenó allanamientos en dos sedes de la AFA, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior.

Esa investigación se enmarca en la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida (EEUU), a cargo de los asuntos comerciales de la entidad futbolística en el exterior.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes.