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Lanús goleó con triplete de Dylan Aquino a Newell's en el Apertura de Argentina

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Lanús, sin Matías Sepulveda en la citación, goleó 5-0 a Newell's Old Boys con un triplete del futbolista argentino Dylan Aquino (37', 40' y 54'). Las otras anotaciones fueron de Walter Bou (16') y Eduardo Salvio (55'). Con este resultado, Lanús se ubicó en cuarta posición del Grupo A del Torneo de Apertura en Argentina con 15 unidades, mientras que Newell's, que no contó con el lesionado Gabriel Arias, se encuentra en último lugar, con apenas tres puntos en 10 partidos.

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