Notoriamente enfadado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, interrumpió este lunes una conferencia cultural de la Cumbre África Adelante que se celebra en Nairobi, Kenia, para exigir silencio a un público ruidoso que no estaba prestando atención.

Sentado en primera fila en un auditorio de la Universidad de Nairobi, Macron, irritado por el constante ruido del público, se levantó por sorpresa, le pidió el micrófono a la oradora y le dijo: "Déjeme restablecer el orden".

"Disculpen, todos. ¡Hey, hey, hey! Lo siento, chicos, pero es imposible hablar de cultura y que gente tan supuestamente inspirada venga aquí a dar un discurso con tanto ruido. Esto es una total falta de respeto", señaló, reprendiendo al público.

Macron y su homólogo de Kenia, William Ruto, copresiden la cumbre, la primera entre el país europeo y el continente africano que alberga un país anglófono desde que se inauguraron este tipo de reuniones en 1973.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en la cumbre de Nairobi nuevas alianzas estratégicas más allá de su tradicional esfera de influencia francófona.

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