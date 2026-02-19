Liga Profesional de Argentina reprogramó cuatro partidos debido a la huelga general

El organismo rector de la primera división trasandina, Liga Profesional de Fútbol (LPF), reprogramó este jueves los cuatro encuentros que debían inaugurar la fecha en Argentina. La decisión respondió a la huelga general convocada por la Central General de Trabajadores (CGT), la cual impidió el normal desarrollo de los espectáculos deportivos.

La movilización contó con la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), gremio fundamental para la logística de los estadios. Ante este escenario, la dirigencia de la LPF situó el duelo de Instituto de Córdoba frente a Atlético Tucumán para este viernes a las 20:00 horas, misma franja en la que Defensa y Justicia enfrentará a Belgrano de Córdoba en Florencio Varela.

El nuevo cronograma estableció que el choque entre Independiente Rivadavia e Independiente se dispute en Mendoza este sábado a las 17:00 horas. Finalmente, el compromiso en que San Lorenzo recibe a Estudiantes de Río Cuarto en Estadio Nuevo Gasómetro se trasladó para el domingo, buscando no alterar la competitividad del certamen en Buenos Aires.

La única excepción a la paralización masiva es el partido de ida de la Recopa Sudamericana. El club argentino Lanús enfrentará al conjunto brasileño Flamengo en Estadio La Fortaleza bajo un estricto protocolo de seguridad. Para este compromiso internacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autorizó la contratación de personal privado para suplir la ausencia de los trabajadores sindicalizados.