Luis Advincula dejó de ser jugador de Boca Juniors y volverá a su país

El zaguero peruano Luis Advincula llegó a un acuerdo con Boca Juniors para la rescisión de su contrato y será nuevo jugador de Alianza Lima. El lateral derecho volverá a jugar en su país tras 11 años en el extranjero.

El futbolista acudió este miércoles al Boca Predio para decir adiós a sus compañeros, antes de sumarse al elenco peruano, que actualmente desarrolla su pretemporada en Uruguay.

El defensor de 35 años vistió desde 2021 la camiseta del Xeneize, donde disputó 169 partidos y registró seis goles, 14 asistencias y cuatro títulos locales, el último la Supercopa Argentina 2022.

De esta manera, Advincula pone fin a una etapa de cinco años en la institución, correspondiente a su segunda experiencia en el fútbol argentino, luego de su paso por Newell's Old Boys durante la temporada 2016.