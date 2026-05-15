Malcorra increpó a periodista fuera de su radio por insinuar que jugó a favor del rival

Una gran polémica se generó en Argentina este viernes, pues el mediocampista Ignacio Malcorra increpó con furia al periodista Gustavo López, quien en sus críticas insinuó que el jugador falló deliberadamente en la cancha para favorecer a Rosario Central, su exequipo en el que es considerado ídolo.

Corría el minuto 68 cuando el volante ofensivo entró al área rival, pero terminó la acción con un tiro fácil para el arquero. La cuenta estaba 1-1 en un duelo que a la postre selló la eliminación roja del torneo de Apertura.

"Malcorra, faltaba que festeje con Central. Después lo vi en los videos saludando a los compañeros. No estoy en el cuerpo de Malcorra, pero me parece que cuando tuvo el único mano a mano de Independiente en el segundo tiempo...", señaló López en su programa de Radio La Red.

El futbolista ya había dado una primera respuesta a través de Instagram, explicando que equivocó la mencionada jugada al tener en mente un pase y que el balón se le escapó al ejecutar.

"Me pueden tratar de perro, de lo que quiera, pero de ir para atrás nunca", escribió.

Sin embargo, esta tarde Malcorra se dirigió hasta la puerta de la radioemisora y abordó al comentarista mientras subía a su auto, yéndose a las manos. "No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa", fueron parte de los reproches del jugador según el portal Doble Amarilla.

La situación llamó la atención de los panelistas que aún seguían al aire. Tras algunas miradas por la ventana, uno de los comentaristas salió a la calle para tratar de apaciguar la situación, quedando registrado en la transmisión vía streaming de la radio.