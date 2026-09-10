Morales y su fichaje en Independiente: "Lo que más quisiera es aportar goles"

Después de tener escaso protagonismo en Argentinos Juniors, Iván Morales dio un nuevo paso en el fútbol argentino y fichó por Independiente, incorporación que generó cuestionamientos entre parte de los hinchas del conjunto de Avellaneda.

En sus primeras declaraciones como refuerzo del "Rojo", el delantero chileno aseguró conocer la exigencia que implica vestir la camiseta del club. "Vengo a un club gigante, todos lo sabemos. Estoy muy contento de estar acá. Sé al club donde vengo y tengo muchas expectativas de que las cosas salgan bien", expresó Morales.

El exjugador de Colo Colo también detalló lo que espera entregar dentro de la cancha. "Como delantero lo que más quisiera es aportar goles. Soy un jugador que se caracteriza por la garra, que le mete, que no para de correr y que presiona mucho. La entrega no va a faltar", sostuvo.

Morales además destacó su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del ataque. "En mi carrera he jugado mucho de nueve, de doble nueve y también por la banda. Donde me toque siempre voy a intentar aportar", explicó.

El atacante también se refirió a sus primeras sensaciones en el estadio de Independiente. "Al estadio solo vine de visita. Vengo acá con mucha expectativa de hacer las cosas bien y de entregarme al 100 por ciento. Voy a intentar siempre dar lo mejor de mí para que le vaya bien al Rojo", afirmó.

Morales quedó a disposición de Independiente para el duelo de este domingo, cuando el conjunto de Avellaneda recibirá a San Lorenzo a las 19:15 horas.