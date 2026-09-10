Seis comunas derriban fronteras para perseguir delitos flagrantes

Seis municipios del sector centro y sur de la Región Metropolitana sellaron este jueves un convenio de cooperación en seguridad ciudadana para permitir que sus patrullas e inspectores municipales actúen de manera coordinada e ingresen al territorio de comunas vecinas ante la flagrancia de un delito.

El pacto intermunicipal reúne a las administraciones de Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Estación Central, Cerrillos, San Joaquín y San Miguel, operando bajo el amparo de la Ley de Seguridad Municipal promulgada recientemente, la cual otorga el marco jurídico para este tipo de operativos conjuntos.

"La Región Metropolitana es una macrozona donde un delito puede ocurrir a mucha distancia de nuestro propio municipio y perfectamente puede terminar en Cerrillos o en San Joaquín", explicó el jefe comunal de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo.

En esta línea, destacó que "la firma de este convenio nos va a permitir perseguir el delito fuera de nuestras fronteras comunales, situación que hasta hoy no es posible por las barreras administrativas".

La medida involucra a Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Estación Central, Cerrillos, San Joaquín y San Miguel. (FOTO: ATON)

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, subrayó que esto permitirá coordinar "todo lo que es la tecnología asociada, como cámaras de seguridad y comunicación permanente, para que así estén todos los equipos y las radios comunales coordinadas para poder avisar qué es lo que está pasando, hacia dónde va una persecución y apoyarnos mutuamente".

A esto sumo que "en el caso de que no haya patrulleros de otra comuna, nosotros poder seguir esta persecución de una comuna a otra".

Con este mecanismo, los municipios buscan elevar la eficacia en la prevención delictual y responder a la demanda ciudadana de mayor presencia y rapidez ante situaciones de emergencia en la capital.