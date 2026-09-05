Palacios jugó: Vélez pidió eliminación de Boca en Copa Argentina por límite de extranjeros

Los escritorios se volvieron protagonistas en la Copa Argentina tras concretarse la denuncia de Vélez Sarsfield contra Boca Juniors, acusando una infracción al límite de jugadores extranjeros en planilla.

El tope establecido son cinco jugadores foráneos en la citación, mientras "Xeneizes" contaron con seis: Los titulares Alvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay) y Sebastián Villa (Colombia), y los suplentes Enner Valencia (Ecuador), Angel Romero (Paraguay) y Carlos Palacios (Chile), quien ingresó y anotó el penal decisivo para el avance boquense a cuartos de final. Cabe señalar que el chileno Williams Alarcón se nacionalizó en febrero.

En su comunicado, Vélez confirmó que "solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución", eliminando a Boca por la vía administrativa por "la situación que surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA".

"No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento", señaló el "Fortín".

Por el lado, reportes en Argentina señalan que Boca Juniors se defiende asegurando que el colombiano Sebastián Villa posee la residencia definitiva, hecho desconocido públicamente y que sería suficiente para que no cuente como extranjero en los registros oficiales.

Además, la prensa trasandina esgrime que una infracción como esta traería únicamente una sanción económica para Boca, ya que Angel Romero no sumó minutos y por ende se cumplió con el límite de cinco jugadores del exterior en cancha, independiente de si se toma a Villa como extranjero en planilla.

Por ahora, solo resta esperar las definiciones desde la Asociación del Fútbol Argentino para resolver esta controversia.