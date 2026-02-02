Paulo Díaz y su continuidad en River: "Le di vuelta la mano al técnico"

El defensor chileno Paulo Díaz fue una de las figuras en el último compromiso de River Plate y, tras el encuentro, aprovechó los micrófonos para despejar las dudas respecto a su futuro.

El seleccionado nacional, que estuvo en la órbita de varios clubes durante el mercado, confirmó que seguirá vistiendo la camiseta de la "Banda Sangre".

En diálogo con TNT Sports Argentina, el zaguero nacional confesó que su permanencia no estaba asegurada al inicio de la pretemporada. "A finales del año pasado me dijeron que tenía que salir, y en el tránsito de la salida me dije a mí mismo que tenía que trabajar bien a donde sea que vaya o para quedarme en River. Creo que lo hice de la mejor manera, le di vuelta la mano al técnico (Marcelo Gallardo) y hoy estoy acá contento", reveló.

Respecto a su estado actual, el formado en Palestino aseguró estar en óptimas condiciones para los desafíos que vienen: "Estaba ansioso por volver a jugar. Se habló mucho de mi salida, pero estamos acá. Me siento muy contento en River, me siento bien físicamente. El partido de hoy fue difícil y creo que lo afronté de la mejor manera".

Finalmente, Díaz fue tajante al cerrar la puerta a una transferencia en el corto plazo, detallando una conversación clave con el "Muñeco".

"Por lo menos, en este mercado, me quedo en River Plate. Obviamente, después se pueden dar otras cosas, pero hoy estoy enfocado acá. El técnico se me acercó a hablar y le dije que tenía las ganas de seguir acá", sentenció el defensa.