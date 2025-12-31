Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.8°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Racing Club le dedicó un emotivo video de despedida a Gabriel Arias

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Dejaste tu marca", escribió el elenco de Avellaneda.

Racing Club le dedicó un emotivo video de despedida a Gabriel Arias
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Racing Club de Avellaneda usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo video al portero chileno Gabriel Arias, quien se transformó en uno de los referentes de la Academia en los últimos años.

"Dejaste tu marca para siempre en nuestra historia", manifestó el club en Instagram junto a un video donde repasa su arribo al equipo, sus mejores atajadas y los títulos que logró.

¡Muchas gracias toda la vida Gabriel Arias!", añadió.

Mira acá el video

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada