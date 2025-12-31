Racing Club le dedicó un emotivo video de despedida a Gabriel Arias

Racing Club de Avellaneda usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo video al portero chileno Gabriel Arias, quien se transformó en uno de los referentes de la Academia en los últimos años.

"Dejaste tu marca para siempre en nuestra historia", manifestó el club en Instagram junto a un video donde repasa su arribo al equipo, sus mejores atajadas y los títulos que logró.

¡Muchas gracias toda la vida Gabriel Arias!", añadió.

