Revelan que Argentinos Juniors le adeuda siete meses de sueldo a Iván Morales

Fue a comienzos de septiembre que Iván Morales arribó sorpresivamente a Independiente de Avellaneda en calidad de préstamo desde Argentinos Juniors, cuadro con el que tendría todo un drama.

Es que en las últimas horas el periodista argentino Flavio Azzaro dio a conocer en el programa No Podemos Perder, que los Bichos Colorados le adeudan al delantero chileno siete meses de sueldo.

"Sobre Argentinos tengo un dato que quiero ampliarlo: cuatro meses de deuda tiene con algunos jugadores y, por ejemplo, al 9 que se fue a Independiente, el chileno Morales, le pagaron un solo mes de los ocho que jugó", sostuvo el comunicador.

"Argentinos Juniors está una crisis económica total que no se habla porque mucho no se habla de Argentinos. No es por agredir, pero es la verdad, y porque Argentinos viene peleando campeonatos y se ven obras, pero está complicado", añadió.

Aunque Azzaro no lo mencionó, la delicada situación del club podría afectar también a Brayan Cortés, arquero chileno que se encuentra a préstamo en Argentinos Juniors hasta diciembre de 2026.