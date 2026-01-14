Ricardo Centurión volvió al fútbol argentino tras su paso por Bolivia

Ricardo Centurión, expuntero de Boca Juniors, volvió al fútbol argentino tras su paso por Oriente Petrolero de Bolivia en la temporada 2025.

El talentoso extremo de 31 años firmó con Racing de Córdoba, equipo perteneciente a la Primera B Nacional del país trasandino, con el objetivo de ayudar al equipo a subir a la máxima categoría.

Centurión tuvo pasos por equipos argentinos como Vélez Sarsfield, Barracas, San Lorenzo, Racing y Boca Juniors. Ahora sumó uno más a la lista.