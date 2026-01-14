Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Ricardo Centurión volvió al fútbol argentino tras su paso por Bolivia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exOriente Petrolero firmó con Racing de Córdoba.

Ricardo Centurión volvió al fútbol argentino tras su paso por Bolivia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Ricardo Centurión, expuntero de Boca Juniors, volvió al fútbol argentino tras su paso por Oriente Petrolero de Bolivia en la temporada 2025. 

El talentoso extremo de 31 años firmó con Racing de Córdoba, equipo perteneciente a la Primera B Nacional del país trasandino, con el objetivo de ayudar al equipo a subir a la máxima categoría.

Centurión tuvo pasos por equipos argentinos como Vélez Sarsfield, Barracas, San Lorenzo, Racing y Boca Juniors. Ahora sumó uno más a la lista.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada