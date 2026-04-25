River Plate de Paulo Díaz, quien vio todo el encuentro desde la banca, logró un trabajado triunfo 3-1 ante Aldosivi en el Estadio Monumental por la fecha 16 del Torneo de Apertura y quedó segundo de la Zona B, solo por detrás de Independiente de Rivadavia por una sola unidad. Los goles del encuentro fueron anotados por Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez para el conjunto "Millonario", mientras que Tomás Fernández marcó para la visita.

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